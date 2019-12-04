Песенный портал Genius подал иск против Google и LyricFind на $50 млн
Компания Genius Media Group
Согласно иску, Google незаконно присвоил тексты песен, которые Genius разместил на своём сайте, – либо напрямую, либо через своего партнёра по лицензированию LyricFind.
«Мы их поймали на горячем», — заявили в Genius. Согласно иску, это длилось с 2016 года, хотя обвинения в копировании и незаконном присвоении контента впервые прозвучали в июне.
На тот момент Google заявил, что не сканирует песенные сайты для получения текстов песен, а лицензирует эти тексты. При этом компания заверила, что изучит проблему подробнее, чтобы удостовериться, что её партнёр по лицензированию соблюдает отраслевые стандарты.
Согласно Genius, на сегодняшний день в поисковой выдаче Google по-прежнему содержатся принадлежащие ему тексты песен.
Genius обвиняет Google и LyricFind в нарушении условий контракта, несправедливом обогащении и недобросовестной конкуренции. Помимо возмещения материальных убытков, истец также требует наложения постоянного судебного запрета на копирование текстов песен.
Помимо этого, в Genius заявили, что появление текстов песен в поисковой выдаче Google оказало существенное негативное влияние на трафик и доходы компании от рекламы и лицензирования.
04.12.2019 12:07