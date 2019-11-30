Facebook грозит групповой иск за утечку данных, но без возмещения ущерба

Окружной суд Сан-Франциско постановил, что 29 млн пользователей Facebook, чьи данные были украдены в результате взлома в сентябре 2018 года, не могут подать групповой иск против компании для возмещения убытков, но могут требовать усиления безопасности. Об этом сообщает Reuters.

По словам судьи, ни расходы на кредитный мониторинг, ни сниженная ценность похищенной личной информации не являются основанием для подачи группового иска о возмещении ущерба.

При этом суд разрешил пользователям подать коллективный иск с требованием принять меры по усилению безопасности: задействовать автоматический мониторинг угроз, улучшить обучение сотрудников и более активно информировать людей об угрозах взлома.

Юристы истцов и представители Facebook пока не прокомментировали это решение.

Напомним, что 28 сентября 2018 года Facebook заявил об утечке данных 50 млн пользователей соцсети, что на тот момент стало крупнейшим взломом в истории соцсети.

Спустя две недели Facebook уточнил, что хакеры завладели токенами доступа к аккаунтам 30 млн пользователей, а не 50 млн. При этом им удалось похитить личные данные 29 млн человек.