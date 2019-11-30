Facebook грозит групповой иск за утечку данных, но без возмещения ущерба

Окружной суд Сан-Франциско постановил, что 29 млн пользователей Facebook, чьи данные были украдены в результате взлома в сентябре 2018 года, не могут подать групповой иск против компании для возмещения убытков, но могут требовать усиления безопасности. Об этом сообщает Reuters.

По словам судьи, ни расходы на кредитный мониторинг, ни сниженная ценность похищенной личной информации не являются основанием для подачи группового иска о возмещении ущерба.

При этом суд разрешил пользователям подать коллективный иск с требованием принять меры по усилению безопасности: задействовать автоматический мониторинг угроз, улучшить обучение сотрудников и более активно информировать людей об угрозах взлома.

Юристы истцов и представители Facebook пока не прокомментировали это решение.

Напомним, что 28 сентября 2018 года Facebook заявил об утечке данных 50 млн пользователей соцсети, что на тот момент стало крупнейшим взломом в истории соцсети.

Спустя две недели Facebook уточнил, что хакеры завладели токенами доступа к аккаунтам 30 млн пользователей, а не 50 млн. При этом им удалось похитить личные данные 29 млн человек.

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Internet и сети

←+Ctrl+→

Интересные новости
Google: индексировать весь интернет невозможноGoogle: индексировать весь интернет невозможно
Тим Бернерс-Ли нашёл способ «починить» интернетТим Бернерс-Ли нашёл способ «починить» интернет
Google Optimize запустил два новых правила для улучшения UXGoogle Optimize запустил два новых правила для улучшения UX
Instagram объяснил, как отбирает контент для вкладки ExploreInstagram объяснил, как отбирает контент для вкладки Explore
Google тестирует стрелки рядом с заголовками поисковых сниппетовGoogle тестирует стрелки рядом с заголовками поисковых сниппетов
Блок рекламы


Похожие новости
Facebook научился лучше персонализировать рекламуFacebook научился лучше персонализировать рекламу
Facebook работает над новой лентой в стиле InstagramFacebook работает над новой лентой в стиле Instagram
Facebook запускает новые функции для сбора пожертвований в соцсети и InstagramFacebook запускает новые функции для сбора пожертвований в соцсети и Instagram
Google внёс изменения в свою RTB-технологию для усиления защиты данных пользователейGoogle внёс изменения в свою RTB-технологию для усиления защиты данных пользователей
Google Analytics расширил лимит на количество потоков данных для ресурсов App + WebGoogle Analytics расширил лимит на количество потоков данных для ресурсов App + Web
Facebook запускает собственную платежную системуFacebook запускает собственную платежную систему
Google уличили в сборе данных о здоровье «миллионов американцев»Google уличили в сборе данных о здоровье «миллионов американцев»
Facebook запускает программу для защиты страниц политиковFacebook запускает программу для защиты страниц политиков
Facebook обновляет инструменты для управления контентом и монетизацииFacebook обновляет инструменты для управления контентом и монетизации
Facebook введёт лимит на количество рекламных объявлений для страницFacebook введёт лимит на количество рекламных объявлений для страниц
Последние новости
Подгружаем последние новости