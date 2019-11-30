В Instagram снижается интерес к постам брендов

Средний коэффициент вовлечённости по постам брендов в Instagram неуклонно снижается. Об этом свидетельствуют результаты исследования SocialInsider.

Отчёт компании основан на результатах анализа более 4,7 млн постов в Instagram от 31 033 профилей брендов за период с 2014 по 2019 год.

Исследователи выяснили, что средний коэффициент вовлечённости поста (лайки и комментарии, разделённые на количество подписчиков) на сегодняшний день составляет 2%. При этом годом ранее он был равен 3%.

Снижение показателей вовлечённости началось в ноябре 2018 года, когда Instagram объявил о новой попытке удалить фейковые аккаунты, и продолжается до сих пор.

Исследование также показало, что уровень вовлечённости меняется в зависимости от количества подписчиков. При этом небольшие аккаунты (менее 5000 фолловеров) имеют наиболее высокие показатели.

Форматы

Что касается форматов публикаций, то у «каруселей» средний уровень вовлечённости значительно выше, чем у постов с видео и изображениями.

Частота размещения контента

В прошлом году профили, у которых более 100 тыс. подписчиков, разместили в среднем 241 пост, а аккаунты с менее чем 5000 фолловеров – меньше 50 постов.

Со всеми результатами исследования можно ознакомиться здесь.

Напомним, что по данным Trust Insights, показатели вовлечённости стремительно падают по Instagram в целом (в своём исследовании компания не проводила разделения между постами брендов и обычных пользователей).

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