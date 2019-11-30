Мнение: апдейт локального алгоритма Google затронул в основном позиции 2 и 3

В SEO-сообществе появилось ещё одна теория касательно обновления алгоритма Google, который отвечает за формирование блоков локальной выдачи (Local Packs). Так, по мнению SEO-консультанта Джейсона Паркса, апдейт затронул в основном позиции 2 и 3 в этих блоках, а позиция 1 в большинстве случаев оставалась стабильной.

«Компания, которая ранжируется на позиции #1 в локальной выдаче Google не испытывала и близко такой волатильности, как позиции 2 и 3. Позиции 2 и 3 переживают настоящий бедлам», — считает Паркс.

After how much time do we say it’s no longer an algo update but just part of the algorithm with these swaps of businesses in and out of the local pack? This has been happening for close to a month now. #swapasaurus pic.twitter.com/lGxoOElJ8i

— Jason Parks (@Jason_Parks1) November 27, 2019

В англоязычном SEO-сообществе последнее обновление локального алгоритма Google прозвали «Bedlam» из-за того хаоса, который творился в выдаче.

По мнению эксперта по локальному SEO Джей Хоукинс, это обновление связано с релевантностью, а не с расстоянием. Но изменения всё ещё продолжаются, поэтому делать общие выводы пока, возможно, рановато.

Отметим, что в сообществе с теорией Паркса согласны не все. В обсуждении на форуме Local Search некоторые специалисты отметили, что они не наблюдают такого паттерна.

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