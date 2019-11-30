Мнение: апдейт локального алгоритма Google затронул в основном позиции 2 и 3
В SEO-сообществе появилось ещё одна теория касательно обновления алгоритма Google, который отвечает за формирование блоков локальной выдачи (Local Packs). Так, по мнению SEO-консультанта Джейсона Паркса, апдейт затронул в основном позиции 2 и 3 в этих блоках, а позиция 1 в большинстве случаев оставалась стабильной.
«Компания, которая ранжируется на позиции #1 в локальной выдаче Google не испытывала и близко такой волатильности, как позиции 2 и 3. Позиции 2 и 3 переживают настоящий бедлам», — считает Паркс.
After how much time do we say it’s no longer an algo update but just part of the algorithm with these swaps of businesses in and out of the local pack? This has been happening for close to a month now. #swapasauruspic.twitter.com/lGxoOElJ8i