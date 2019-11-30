2019-11-30
Google тестирует большее расстояние между сниппетами
Google начал тестировать увеличенное расстояние между сниппетами на мобильных устройствах.
Изменения в выдаче заметил SEO-специалист из Канады Сергей Алаков. Своими наблюдениями он поделился в Twitter:
Google testing larger spaces between search snippets (again). cc:— Sergey Alakov (@sergey_alakov)
@rustybrick pic.twitter.com/3YjofpZXnF November 28, 2019
Как отметил Алаков, Google не впервые проводит подобный тест. Поисковик уже экспериментировал с большим расстоянием между сниппетами ранее.
Напомним, что на этой неделе Google также начал тестировать стрелки возле заголовков сниппетов.
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