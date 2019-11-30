Google тестирует большее расстояние между сниппетами

Google начал тестировать увеличенное расстояние между сниппетами на мобильных устройствах.

Изменения в выдаче заметил SEO-специалист из Канады Сергей Алаков. Своими наблюдениями он поделился в Twitter:

Google testing larger spaces between search snippets (again). cc: @rustybrick pic.twitter.com/3YjofpZXnF

— Sergey Alakov (@sergey_alakov) November 28, 2019

Как отметил Алаков, Google не впервые проводит подобный тест. Поисковик уже экспериментировал с большим расстоянием между сниппетами ранее.

Напомним, что на этой неделе Google также начал тестировать стрелки возле заголовков сниппетов.

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