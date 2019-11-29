Google Мой бизнес позволил указывать типы выполняемых работ

Google Мой бизнес запустил новую функцию для компаний, работающих в сфере услуг. Теперь сервис будет предлагать им рекомендации по типам выполняемых работ.

Например, если компания занимается сантехническими работами, ей может быть предложено добавить услугу «Установка кранов» или «Ремонт туалета».

Организации также могут добавлять собственные варианты, если их нет среди предложенных.

Стандартизированные типы работ, предлагаемые сервисом, упрощают пользователям поиск нужных услуг, а компаниям позволяют генерировать более релевантные лиды.

Напомним, что тестирование этого нововведения было начато в августе.

В новом сообщении сервиса говорится, что функция запускается для компаний в США, но информация о ней также уже содержится в русскоязычной версии Справки GMB.

Подробнее о редакторе услуг можно прочитать здесь.

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