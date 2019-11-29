Google Мой бизнес позволил указывать типы выполняемых работ
Google Мой бизнес
Например, если компания занимается сантехническими работами, ей может быть предложено добавить услугу «Установка кранов» или «Ремонт туалета».
Организации также могут добавлять собственные варианты, если их нет среди предложенных.
Стандартизированные типы работ, предлагаемые сервисом, упрощают пользователям поиск нужных услуг, а компаниям позволяют генерировать более релевантные лиды.
Напомним, что тестирование этого нововведения было начато в августе.
В новом сообщении сервиса
Подробнее о редакторе услуг можно прочитать
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29.11.2019 02:03