Google Photo позволит отмечать людей на снимках

Сервис Google Photo запускает новую функцию, которая позволит пользователям отмечать людей на фотографиях.

Google Photo автоматически распознаёт лица и группирует фотографии для пользователей, что упрощает управление библиотекой, однако система иногда пропускает лица и помечает не всех. Теперь пользователи смогут вручную отмечать на снимках тех людей, которых пропустила система.

При этом новая опция будет доступна только в том случае, если Google распознает лицо на фото, но не сможет его идентифицировать. Но если Google не поймёт, что на снимке есть лицо, то пометить человека будет невозможно.

Новую функцию первым заметило издание Android Police. В комментарии The Verge представитель Google подтвердил запуск.

В каком масштабе внедряется эта функция и будет ли она доступна по всему миру, не уточняется.

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