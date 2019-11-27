Google работает над интеграцией Assistant и G Suite

Google запустил бета-программу, которая позволяет пользователям G Suite выполнять различные задачи с помощью голосового помощника Assistant.

Google Assistant будет отвечать на голосовые команды, с помощью которых можно использовать ряд функций Календаря и Gmail , включая:

Узнать, когда будет следующая встреча;

Создать, отменить или перенести на другую дату событие в Календаре;

Отправить оповещение участникам мероприятия по email;

Отправить email;

Позвонить, чтобы присоединиться к встрече.

Чтобы использовать эту функциональность, нужно будет войти в аккаунт G Suite. При наличии личного и рабочего аккаунта следует помнить, что Assistant может отвечать только на вопросы по одному аккаунту. Если пользователю нужно решить вопрос по другому аккаунту, то ему нужно будет перейти в него.