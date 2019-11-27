Google работает над интеграцией Assistant и G Suite

Google запустил бета-программу, которая позволяет пользователям G Suite выполнять различные задачи с помощью голосового помощника Assistant.

Google Assistant будет отвечать на голосовые команды, с помощью которых можно использовать ряд функций Календаря и Gmail, включая:

  • Узнать, когда будет следующая встреча;
  • Создать, отменить или перенести на другую дату событие в Календаре;
  • Отправить оповещение участникам мероприятия по email;
  • Отправить email;
  • Позвонить, чтобы присоединиться к встрече.

Чтобы использовать эту функциональность, нужно будет войти в аккаунт G Suite. При наличии личного и рабочего аккаунта следует помнить, что Assistant может отвечать только на вопросы по одному аккаунту. Если пользователю нужно решить вопрос по другому аккаунту, то ему нужно будет перейти в него.

Бета-функциональность доступна только на английском языке. Подать заявку на участие в программе можно по ссылке.

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