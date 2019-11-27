2019-11-27
Google работает над интеграцией Assistant и G Suite
Google
Google Assistant будет отвечать на голосовые команды, с помощью которых можно использовать ряд функций Календаря и Gmail, включая:
- Узнать, когда будет следующая встреча;
- Создать, отменить или перенести на другую дату событие в Календаре;
- Отправить оповещение участникам мероприятия по email;
- Отправить email;
- Позвонить, чтобы присоединиться к встрече.
Чтобы использовать эту функциональность, нужно будет войти в аккаунт G Suite. При наличии личного и рабочего аккаунта следует помнить, что Assistant может отвечать только на вопросы по одному аккаунту. Если пользователю нужно решить вопрос по другому аккаунту, то ему нужно будет перейти в него.
Бета-функциональность доступна только на английском языке. Подать заявку на участие в программе можно по
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