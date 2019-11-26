Google остаётся лидером на рынке поисковой рекламы в США

Google продолжает удерживать ведущую позицию на рынке поисковой рекламы в США . Об этом говорится в новом отчёте аналитической компании eMarketer.

В 2019 году на долю Google будет приходиться более 73,1% этого рынка. По прогнозам eMarketer, с 2019 по 2021 год доля интернет-гиганта уменьшится лишь на 2,6%.

Единственной компанией, которая увеличит свою долю на этом рынке в ближайшие два года, является Amazon. В 2018 году интернет-ретейлер обошёл Microsoft и стал вторым по величине продавцом поисковой рекламы в США . Пока изменений здесь не предвидится.

Рынок поисковой рекламы в целом продолжает расти. В этом году он увеличится на 18% и до 2021 года будет расти теми же темпами.

К 2023 году на долю поиска будет приходиться почти 42,7% от всех расходов на цифровую рекламу в США .

Согласно eMarketer, в будущем поисковая реклама может также включать голосовые объявления и визуальные объявления, которые могут завоевать популярность на таких платформах, как Pinterest.