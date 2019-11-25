Google Ads предупредил о сбое в работе отчётов по конверсиям

В работе Google Ads произошла ошибка, которая затронула отчёты по конверсиям за период с 11 по 20 ноября. Из-за сбоя данные в отчётах у части рекламодателей были завышенными.

Проблема затронула тех рекламодателей, которые использовали модели атрибуции не по последнему клику.

На данный момент ошибка уже устранена, а данные верны за исключением отчётов о поисковых запросах, гео-отчётов, а также отчётов Keywordless Query и Keywordless Category.