2019-11-25
Google Ads предупредил о сбое в работе отчётов по конверсиям
В работе Google Ads
Проблема затронула тех рекламодателей, которые использовали модели атрибуции не по последнему клику.
На данный момент ошибка уже устранена, а данные верны за исключением отчётов о поисковых запросах, гео-отчётов, а также отчётов Keywordless Query и Keywordless Category.
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