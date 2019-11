В SEO-сообществе раскритиковали статью WSJ о манипуляциях в поиске Google

Издание Search Engine Land от лица западного SEO-сообщества раскритиковало и оспорило статью The Wall Street Journal о манипуляциях в поиске Google – « How Google Interferes With Its Search Algorithms and Changes Your Results ».

WSJ утверждает, что интернет-гигант использует чёрные списки, настройки алгоритмов и армию подрядчиков, чтобы сформировать те результаты, которые видят пользователи.

В ответ на это редакция Search Engine Land опубликовала материал под названием « Misquoted and misunderstood: Why we, the search community, don’t believe the WSJ about Google search » («Ошибочно процитировано и неправильно понято: почему мы, поисковое сообщество, не верим WSJ о поиске Google »).

Misquoted and misunderstood: Why we, the search community, don’t believe the WSJ about Google search https://t.co/Du4HAT0eIx — Barry Schwartz (@rustybrick) November 18, 2019

Автор статьи Барри Шварц, редактор Search Engine Land и создатель блога Search Engine Roundtable, рассказал, что разговаривал с журналистами WSJ на эту тему в марте и апреле и понял, что они очень мало знают о том, как работает поиск. По его словам, они даже не понимали разницы между органическими и платными результатами поиска. У Барри сложилось мнение, что журналисты преследовали лишь одну цель: написать сенсационную историю о том, как Google злоупотребляет своей властью и ответственностью для собственной выгоды.

« Google определённо не идеален, но почти всё в статье The Wall Street Journal ошибочно», — отметил Шварц.

Для написания статьи журналисты WSJ опросили около 100 экспертов отрасли. При этом некоторые из них рассказали Шварцу, что их слова перекрутили и вложили в них свой смысл. Так, об этом заявил ветеран SEO-индустрии Гленн Гейб и другие эксперты.

В SEO-сообществе материал Search Engine Land был воспринят преимущественно положительно. Вот некоторые из комментариев в Twitter :

Barry did a great job of providing a foundation for his expertise, which the WSJ failed to do completely. — Bill Slawski ? (@bill_slawski) November 18, 2019

Ugh. I was interviewed for this WSJ piece. The reporter seemed fixed on proving that Google was manually inserting big brands at the top of the results. She was disappointed when I shared with her that in the example she gave the top organic result had hundreds of good links. https://t.co/zBzqkUWxOi — Marie Haynes (@Marie_Haynes) November 18, 2019

I believe this is a reflex of how much the common user understands search, and search engines.While most of the piece is slanted or biased, many professionals will know what the editor meant, or what's implicit.For the common user, some exaggerations might not be as clear. https://t.co/jXTL9NxRPa — Pedro Dias: ~/pedro$ (@pedrodias) November 18, 2019

Sources for WSJ story on Google’s search algorithm say reporters violated off-the-record terms for conversation, misquoted what was said, misunderstood how Google’s algorithms work, and based story on a sample of only 17 words tested over a brief period. https://t.co/dD9csUBRUj — Kim Zetter (@KimZetter) November 18, 2019

We need better paid, better educated, better and deeper researching #journalists aka more time. Not just for SEO. https://t.co/HXwjgCY8A5 — Christoph C. Cemper ? SEO (@cemper) November 18, 2019

Были также и отклики в пользу WSJ. По мнению отдельных специалистов, материал издания на самом деле был полезен для пользователей.

Some parts were right, some were wrong/misinterpreted. The article is still a net positive (for users) in my opinion. — SEOwner (@tehseowner) November 18, 2019

With all respect for your work, but "we" are not representing the search community. Chosen one sindrom guys. — Goran Majic (@Goran_Majic) November 18, 2019