Джон Мюллер о ноябрьском обновлении алгоритма Google

В ходе последней видеовстречи для вебмастеров сотрудник Google Джон Мюллер ответил на вопрос от издателя, потерявшего 40% трафика в результате обновления поискового алгоритма в ноябре. Он также поделился советами о том, на чём следует и не следует фокусироваться в связи с этими изменениями.

Автор вопроса заявил, что он всегда следовал рекомендациям Google , не занимался покупкой ссылок и основной упор делал на контент. Несмотря на это, его сайт попал под последнее обновление поисковой системы. Вебмастер решил, что причина в BERT.

« Google BERT Update затронул два моих ресурса и трафик упал на 40%. Единственное, что я делал, это следовал рекомендациям Google . Я не построил ни одной ссылки и фокусировался только на создании контента. Сайт ранжировался в топ-3, а трафик улучшался с каждым днём. Однако после BERT по основным ключевым словам сайт переместился на четвёртую и пятую страницы результатов поиска, тогда как по long-tail запросам ничего не изменилось. Мой сайт имеет отличный UX, а пользователи в среднем проводят на нём 5 минут… Что происходит?».

Отвечая на вопрос, Мюллер сразу подчеркнул, что это ухудшение вряд ли имеет отношение к BERT. Он объяснил, что BERT связан с лучшим пониманием поисковых запросов и текста в целом. И маловероятно, чтобы страница внезапно стала менее релевантной. Кроме того, BERT обычно используется при обработке более сложных запросов.

При этом Мюллер напомнил, что Google постоянно вносит изменения в свой алгоритм. И несколько таких изменений были внедрены в последний месяц.

«Мы вносим изменения всё время. Мы также внесли несколько изменений в работу основного алгоритма в течение последнего месяца или около того, которые могли совпасть с запуском BERT».

По мнению Мюллера, проблемы сайта связаны с обновлениями, призванными улучшить релевантность и определение более качественных страниц:

«Так что я предполагаю, что эта ситуация не имеет никакого отношения к BERT, а больше связана с обычными алгоритмическими изменениями, когда мы стараемся понять, какие страницы более релевантны, какие из них лучше и имеют более высокое качество, и как мы можем показывать более релевантные страницы в результатах поиска».

Продолжая свою мысль, Мюллер посоветовал не фокусироваться на BERT или техническом SEO, а вместо этого проанализировать UX.

«Поэтому моей рекомендацией будет не фокусироваться на BERT и чисто технических аспектах. Вы упомянули UX, скорость… В данном случае я бы уделил внимание улучшению сайта в целом».

Мюллер также посоветовал издателю ознакомиться с руководством по обновлениям основного алгоритма для вебмастеров.

Прослушать вопрос к Мюллеру и его ответ на него можно на видео ниже: