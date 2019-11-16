Facebook работает над новой лентой в стиле Instagram

В прошлом месяце Facebook тестировал в своём приложении новую ленту под названием «Popular Photo». Примечательно, что своим оформлением она напоминает Instagram.

В текущей версии приложения Facebook при нажатии на фото в новостной ленте и свайпе вниз пользователь перенаправляется обратно в ленту.

В тестовой версии приложения при попытке прокрутить страницу вниз появляется кнопка «See more photos», которая позволяет просматривать ленту с фотографиями.

В новой ленте Facebook урезает описание фотографий до 65 символов. При этом в Instagram действует лимит в 125 символов.

Facebook подтвердил, что действительно тестировал ленту Popular Photos в прошлом месяце. Это был небольшой тест, который на данный момент уже завершён. Однако компания планирует внести в работу новой функции изменения и запустить обновлённые тесты в будущем.