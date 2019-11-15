Facebook запускает новые функции для сбора пожертвований в соцсети и Instagram

Facebook объявил о запуске трёх новых функций, позволяющих собирать пожертвования на платформах, принадлежащих компании. В их числе – кнопка для пожертвований в Instagram, стикер для привлечения средств в Facebook Stories и более широкий запуск функции, позволяющей собирать взносы, для игровых стримов в Facebook.

В Instagram некоммерческие организации теперь могут добавить кнопку для сбора пожертвований в свой профиль. Ранее они могли лишь использовать соответствующие стикеры в исчезающих «историях».

По мнению экспертов, новые функции позволят увеличить количество пожертвований, собираемых посредством сервисов, принадлежащих Facebook.

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Google уличили в сборе данных о здоровье «миллионов американцев»Google уличили в сборе данных о здоровье «миллионов американцев»
WordPress представила функцию платной подписки на контентWordPress представила функцию платной подписки на контент
Зарубежные вебмастера заметили признаки обновления алгоритма GoogleЗарубежные вебмастера заметили признаки обновления алгоритма Google
TripAdvisor и Expedia обвинили Google в снижении трафика на свои ресурсыTripAdvisor и Expedia обвинили Google в снижении трафика на свои ресурсы
Основатель Википедии Джимми Уэйлс создал соцсеть без рекламыОснователь Википедии Джимми Уэйлс создал соцсеть без рекламы
Блок рекламы


Похожие новости
Instagram расширил тестирование функции, скрывающей лайки, на весь мирInstagram расширил тестирование функции, скрывающей лайки, на весь мир
Instagram начал в тестовом режиме скрывать лайки во всем миреInstagram начал в тестовом режиме скрывать лайки во всем мире
Instagram тестирует новый формат «историй» по типу видеороликов из TikTokInstagram тестирует новый формат «историй» по типу видеороликов из TikTok
Facebook запускает собственную платежную системуFacebook запускает собственную платежную систему
Instagram расширяет тестирование постов без лайков на СШАInstagram расширяет тестирование постов без лайков на США
Facebook запускает программу для защиты страниц политиковFacebook запускает программу для защиты страниц политиков
Twitter запускает подписку на темыTwitter запускает подписку на темы
Facebook обновляет инструменты для управления контентом и монетизацииFacebook обновляет инструменты для управления контентом и монетизации
Facebook введёт лимит на количество рекламных объявлений для страницFacebook введёт лимит на количество рекламных объявлений для страниц
Google Ads анонсировал новые расширения для рекламы в YouTubeGoogle Ads анонсировал новые расширения для рекламы в YouTube
Последние новости
Подгружаем последние новости