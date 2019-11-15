Facebook запускает новые функции для сбора пожертвований в соцсети и Instagram

Facebook объявил о запуске трёх новых функций, позволяющих собирать пожертвования на платформах, принадлежащих компании. В их числе – кнопка для пожертвований в Instagram, стикер для привлечения средств в Facebook Stories и более широкий запуск функции, позволяющей собирать взносы, для игровых стримов в Facebook.

В Instagram некоммерческие организации теперь могут добавить кнопку для сбора пожертвований в свой профиль. Ранее они могли лишь использовать соответствующие стикеры в исчезающих «историях».

По мнению экспертов, новые функции позволят увеличить количество пожертвований, собираемых посредством сервисов, принадлежащих Facebook.