Антимонопольное расследование американских властей в отношении Google расширяется и затрагивает поисковик и Android

Некоторое время назад стало известно о том, что генеральные прокуроры 50 штатов США начали расследование в отношении компании Google , которая была заподозрена в нарушении антимонопольного законодательства на рекламном рынке. Теперь же сетевые источники сообщают о том, что прокуроры намерены расширить собственное расследование, чтобы более детально изучить работу поисковой системы Google , а также программной платформы Android.

В сентябре прошлого года генеральные прокуроры многих штатов объявили о намерении поддержать антимонопольное расследование в отношении Google . На тот момент деятельность компании в рекламной сфере изучал генеральный прокурор штата Техас Кен Пэкстон (Ken Paxton). Теперь же генеральные прокуроры намерены проверить, использует ли Google собственную поисковую систему и платформу Android для борьбы с конкурентами.

На данный момент неизвестно, какие именно штаты будут участвовать в расследовании и каким образом оно будет происходить. Ожидается, что в ближайшее время прокуроры направят в Google запросы на предоставление документов, касающихся работы поисковика и Android. Чем закончится расследование, говорить пока рано. Если прокуроры докажут факт нарушения антимонопольного закона, то Google ждут большие штрафы.

Представители Google пока воздерживаются от комментариев по этому вопросу. В прошлом году, когда о расследовании стало известно впервые, руководство Google говорило о том, что компания «всегда конструктивно работала с регулирующими органами в США и за рубежом и намерена продолжить это делать».



