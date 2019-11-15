Google внёс изменения в свою RTB-технологию для усиления защиты данных пользователей

Google внёс изменения в свою RTB-технологию, чтобы усилить защиту конфиденциальности пользователей. Это было сделано в ответ на давление со стороны европейских регуляторов.

Начиная с февраля 2020 года Google больше не будет разглашать участникам рекламного аукциона информацию о типе контента на сайте или странице, на которой может появляться реклама.

Как отмечает Bloomberg, этот тип таргетинга является основной причиной, по которой Google удалось поглотить большую часть рынка programmatic-рекламы. Google не раскрывает данные по продажам медийной рекламы, но часто ссылается на programmatic как ключевой драйвер роста доходов.

«Это изменение поможет избежать риска того, что любой участник наших аукционов сможет связать идентификаторы отдельных объявлений с категориями контекстного контента Google», — говорится в заявлении компании.

Google включает категории контента в запросы ставок, которые он отправляет покупателям, участвующим в аукционе, указывая тематику сайта (например, погода или новости).

Эта информация помогает рекламодателям избежать показа рекламы рядом с контентом, который они не считают подходящим для своих брендов. Однако Google столкнулся с критикой за то, как он обрабатывает данные пользователей для показа персонализированной рекламы.

В мае Ирландская комиссия по защите данных  открыла расследование против Google по этому вопросу. Регулятор пытается выяснить, соответствуют ли практики компании европейскому законодательству о конфиденциальности.

В своём заявлении Google отметил, что уже принял меры для защиты данных. Так, компания начала требовать от издателей получения согласия от пользователей для показа таргетированной рекламы. Теперь Google решил предпринять ещё один шаг в этом направлении.

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