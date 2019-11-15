Google внёс изменения в свою RTB-технологию для усиления защиты данных пользователей
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Начиная с февраля 2020 года Google больше не будет разглашать участникам рекламного аукциона информацию о типе контента на сайте или странице, на которой может появляться реклама.
Как
«Это изменение поможет избежать риска того, что любой участник наших аукционов сможет связать идентификаторы отдельных объявлений с категориями контекстного контента Google», —
Google включает категории контента в запросы ставок, которые он отправляет покупателям, участвующим в аукционе, указывая тематику сайта (например, погода или новости).
Эта информация помогает рекламодателям избежать показа рекламы рядом с контентом, который они не считают подходящим для своих брендов. Однако Google столкнулся с критикой за то, как он обрабатывает данные пользователей для показа персонализированной рекламы.
В мае Ирландская комиссия по защите данных открыла расследование против Google по этому вопросу. Регулятор пытается выяснить, соответствуют ли практики компании европейскому законодательству о конфиденциальности.
В своём заявлении Google отметил, что уже принял меры для защиты данных. Так, компания начала требовать от издателей получения согласия от пользователей для показа таргетированной рекламы. Теперь Google решил предпринять ещё один шаг в этом направлении.
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15.11.2019 13:27