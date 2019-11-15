В поиске Google теперь можно проверить и попрактиковать произношение

Google запустил новую функцию в поиске, которая позволяет пользователям проверить своё произношение незнакомых слов с помощью машинного обучения.

При поиске по запросам, связанным с произношением, пользователи смогут проговорить слово в микрофон, а Google проанализирует, как они его произносят. После этого поисковик покажет, насколько реальное произношение совпадает с ожидаемым.

Пользователи также смогут попрактиковаться в произношении прямо в Google .

Новая функция является экспериментальной и пока доступна только на мобильных устройствах. На данный момент она поддерживает лишь слова на американском английском языке, но в скором времени к нему добавится испанский.

Помимо этого, Google также улучшил перевод слов и определений в поиске, добавив визуальные подсказки.

Например, при переводе слова «naranja» (оранжевый) с испанского на английский, наряду с переводом Google также покажет фото апельсинов. Если пользователь ищет перевод слова «seal», то Google покажет несколько картинок, отображающих разные его значения (печать, тюлень, пломба).

Эта функция запускается на английском языке и пока будет работать для наиболее легко визуализируемых типов слов – имён существительных.

В будущем Google планирует расширить обе функции на большее количество языков, акцентов и регионов.