В поиске Google теперь можно проверить и попрактиковать произношение
Google
При поиске по запросам, связанным с произношением, пользователи смогут проговорить слово в микрофон, а Google проанализирует, как они его произносят. После этого поисковик покажет, насколько реальное произношение совпадает с ожидаемым.
Пользователи также смогут попрактиковаться в произношении прямо в Google.
Новая функция является экспериментальной и пока доступна только на мобильных устройствах. На данный момент она поддерживает лишь слова на американском английском языке, но в скором времени к нему добавится испанский.
Помимо этого, Google также улучшил перевод слов и определений в поиске, добавив визуальные подсказки.
Например, при переводе слова «naranja» (оранжевый) с испанского на английский, наряду с переводом Google также покажет фото апельсинов. Если пользователь ищет перевод слова «seal», то Google покажет несколько картинок, отображающих разные его значения (печать, тюлень, пломба).
Эта функция запускается на английском языке и пока будет работать для наиболее легко визуализируемых типов слов – имён существительных.
В будущем Google планирует расширить обе функции на большее количество языков, акцентов и регионов.
Напомним, что на днях Google также добавил новую функцию перевода в Карты. Она позволяет приложению озвучивать названия и адреса на иностранных языках.
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Internet и сети
15.11.2019 13:24