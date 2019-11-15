Из-за бага в интерфейсе Google Мой бизнес не отображаются филиалы

В работе Google Мой бизнес произошёл сбой, из-за которого в интерфейсе сервиса перестали отображаться филиалы.

Этот вопрос активно обсуждается на тематических площадках. По словам одного из участников форума Local Search, Google в курсе проблемы и уже работает над её устранением.

В службе поддержки GMB также отметили, что это глобальный сбой, который наблюдается в работе сервиса по всему миру. В какие сроки Google планирует устранить проблему, они не уточнили.

Что касается филиалов, то они не пропали, а лишь сделались «невидимыми». После устранения ошибки они должны снова появиться на соответствующей странице в интерфейсе GMB.