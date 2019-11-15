Из-за бага в интерфейсе Google Мой бизнес не отображаются филиалы

В работе Google Мой бизнес произошёл сбой, из-за которого в интерфейсе сервиса перестали отображаться филиалы.

Этот вопрос активно обсуждается на тематических площадках. По словам одного из участников форума Local Search, Google в курсе проблемы и уже работает над её устранением.

В службе поддержки GMB также отметили, что это глобальный сбой, который наблюдается в работе сервиса по всему миру. В какие сроки Google планирует устранить проблему, они не уточнили.

Что касается филиалов, то они не пропали, а лишь сделались «невидимыми». После устранения ошибки они должны снова появиться на соответствующей странице в интерфейсе GMB.



Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Internet и сети

←+Ctrl+→

Интересные новости
Google уличили в сборе данных о здоровье «миллионов американцев»Google уличили в сборе данных о здоровье «миллионов американцев»
WordPress представила функцию платной подписки на контентWordPress представила функцию платной подписки на контент
Зарубежные вебмастера заметили признаки обновления алгоритма GoogleЗарубежные вебмастера заметили признаки обновления алгоритма Google
TripAdvisor и Expedia обвинили Google в снижении трафика на свои ресурсыTripAdvisor и Expedia обвинили Google в снижении трафика на свои ресурсы
Основатель Википедии Джимми Уэйлс создал соцсеть без рекламыОснователь Википедии Джимми Уэйлс создал соцсеть без рекламы
Блок рекламы


Похожие новости
Антимонопольное расследование американских властей в отношении Google расширяется и затрагивает поисковик и AndroidАнтимонопольное расследование американских властей в отношении Google расширяется и затрагивает поисковик и Android
Google внёс изменения в свою RTB-технологию для усиления защиты данных пользователейGoogle внёс изменения в свою RTB-технологию для усиления защиты данных пользователей
В поиске Google теперь можно проверить и попрактиковать произношениеВ поиске Google теперь можно проверить и попрактиковать произношение
Googlebot рендерит страницу в среднем за 5 секунд после сканированияGooglebot рендерит страницу в среднем за 5 секунд после сканирования
Регистраторов недвижимости обяжут проходить дополнительную авторизацию через Google Authentificator, - ДубилетРегистраторов недвижимости обяжут проходить дополнительную авторизацию через Google Authentificator, - Дубилет
Google Analytics расширил лимит на количество потоков данных для ресурсов App + WebGoogle Analytics расширил лимит на количество потоков данных для ресурсов App + Web
Google Data Studio запустил темы для отчётовGoogle Data Studio запустил темы для отчётов
Джон Мюллер: Google не использует Spam ScoreДжон Мюллер: Google не использует Spam Score
Google выходит на рынок банкингаGoogle выходит на рынок банкинга
Всё, что нужно знать об алгоритме BERT в поиске GoogleВсё, что нужно знать об алгоритме BERT в поиске Google
Последние новости
Подгружаем последние новости