Google выходит на рынок банкинга

Google выходит на рынок банкинга и персональных финансовых услуг. В следующем году компания планирует запустить в США сервис по предоставлению чековых счетов. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Чековый счёт (checking account) – американское название текущего счёта (current account), т.е. банковского счёта, против которого можно выписывать чеки.

Новый проект Google получил кодовое название «Cache». Для предоставления счетов компания будет сотрудничать с банками и кредитными союзами, при этом всеми финансовыми операциями, а также вопросами комплаенса по этим счетам, будут заниматься банки.

Партнёрами по запуску нового сервиса станут финансовый конгломерат Citigroup Inc. и кредитный союз Стэндфордского университета, которые будут управлять предлагаемыми Google счетами. Согласно WSJ, их мотивация к участию в проекте – это возможность привлечь более молодых и технически грамотных клиентов, которые активно пользуются онлайн-инструментами.

«Наш подход заключается в глубоком партнёрстве с банками и финансовой системой. Это может быть немного более длинный путь, но он более устойчивый», — заявил вице-президент Google по платежам Цезарь Сенгупта (Caesar Sengupta).

Взимать ли плату за предоставление счёта, в Google пока не решили. Обычно эта услуга бесплатная, но иногда банки могут взимать комиссию с тех клиентов, которые имеют небольшие суммы на балансе или не часто используют свои дебетовые карты.

«Если мы можем помочь людям делать больше цифровым способом онлайн, то это хорошо для интернета и хорошо для нас», — отметил Сенгупта.

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