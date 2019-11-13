Facebook запускает собственную платежную систему

Социальная сеть Facebook представила собственную систему электронных платежей Facebook Pay. Как сообщается в блоге компании, это позволит пользователям совершать платежи в Facebook, Messenger, Instagram и WhatsApp наиболее удобным, безопасным и надежным способом.

Facebook Pay позволить делать покупки в перечисленных приложениях, приобретать авиабилеты, билеты на мероприятия, организовать сбор средств и переводить деньги друзьям.

Пользователи смогут выбрать удобный способ оплаты, а сервис сохранит платежную информацию, чтобы потом ее не приходилось вводить заново. К Facebook Pay можно будет привязывать большинство кредитных и дебетовых карт, а также аккаунт в PayPal. Данные клиента будут защищены с помощью шифрования и биометрии.