Facebook запускает собственную платежную систему
Социальная сеть Facebook представила собственную систему электронных платежей Facebook Pay. Как
Facebook Pay позволить делать покупки в перечисленных приложениях, приобретать авиабилеты, билеты на мероприятия, организовать сбор средств и переводить деньги друзьям.
Пользователи смогут выбрать удобный способ оплаты, а сервис сохранит платежную информацию, чтобы потом ее не приходилось вводить заново. К Facebook Pay можно будет привязывать большинство кредитных и дебетовых карт, а также аккаунт в PayPal. Данные клиента будут защищены с помощью шифрования и биометрии.
Начиная с этой недели сервис станет доступен для пользователей Facebook и Instagram из США. В дальнейшем компания намерена предоставить его и для других стран.
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