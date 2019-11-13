Google тестирует удаление обычного сниппета сайта из выдачи при показе блока с ответом

Сооснователь MancSEO Киерон Хьюз (Kieron Hughes) заметил, что Google проводит новый тест, связанный с featured snippets. В частности, при показе сайта в блоке с ответом поисковик не выводит обычный сниппет для него в результатах поиска.

Обычно, когда Google показывает определённый URL в блоке с ответом (избранном сниппете), то он также отображает тот же URL на первой странице результатов поиска – в виде обычного результата.

Another example. Money Advice Service in the featured snippet, but their position 1 ranking has been removed by Google pic.twitter.com/17jzMzUlL4 — Kieron Hughes (@kieronhughes) November 12, 2019

По наблюдениям Хьюза, тестирование проводится в ограниченном масштабе.