Google Ads запретил рекламу услуг по управлению долгами и реструктуризации кредитов
Google Ads объявил об изменении правил в отношении
Реклама услуг по реструктуризации кредитов показываться больше не будет.
Реклама услуг по управлению долгами и их погашению будет показываться, только если рекламодатель прошёл сертификацию Google. Подробнее о сертификации услуг по обслуживанию долгов
Новые правила будут действовать во всех странах и применяться к тем компаниям, которые сами предлагают такие услуги, а также тем, кто привлекает клиентов и обеспечивает их взаимодействие со сторонними кредиторами.
В этом месяце также
Компания добавит в них дополнительные примеры, показывающие, что эти правила распространяются на продажу данных, имитирующих государственные идентификаторы (например, ИНН), и сервисы, которые позволяют подключать клиентов в качестве авторизованных пользователей к лимитам кредитования.
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