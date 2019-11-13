Google Ads запретил рекламу услуг по управлению долгами и реструктуризации кредитов

Google Ads объявил об изменении правил в отношении финансовых продуктов и услуг. В этом месяце в сервисе будет запрещена реклама услуг по управлению долгами, реструктуризации кредитов, а также компаний, содействующих погашению долгов.

Реклама услуг по реструктуризации кредитов показываться больше не будет.

Реклама услуг по управлению долгами и их погашению будет показываться, только если рекламодатель прошёл сертификацию Google. Подробнее о сертификации услуг по обслуживанию долгов можно прочитать в Справке (на английском языке).

Новые правила будут действовать во всех странах и применяться к тем компаниям, которые сами предлагают такие услуги, а также тем, кто привлекает клиентов и обеспечивает их взаимодействие со сторонними кредиторами.

В этом месяце также будут изменены правила Google в отношении пособничества недобросовестной деятельности.

Компания добавит в них дополнительные примеры, показывающие, что эти правила распространяются на продажу данных, имитирующих государственные идентификаторы (например, ИНН), и сервисы, которые позволяют подключать клиентов в качестве авторизованных пользователей к лимитам кредитования.



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