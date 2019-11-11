TripAdvisor и Expedia обвинили Google в снижении трафика на свои ресурсы

Главы туристических сервисов TripAdvisor и Expedia независимо друг от друга обвинили Google в снижении трафика на свои ресурсы.

По их мнению, Google стал активнее направлять поисковый трафик в свои собственные сервисы, что негативно отразилось на результатах обеих компаний в третьем квартале.

Для решения этой проблемы Expedia Group планирует продвигать прямое бронирование через инфлюенсер-кампании в Instagram и Facebook, а также увеличить расходы на брендовую рекламу и программы лояльности.

TripAdvisor в свою очередь планирует сокращать издержки, создавать продукты для отелей и медиа, не основанные на получении дохода от кликов, а также работать над расширением персонализации.

В отчёте о финансовых результатах за третий квартал 2019 года TripAdvisor сообщил о снижении выручки от крупнейшего сегмента своего бизнеса – Hotels, Media & Platform – на 12% в годовом сравнении (до $238 млн).

Компания считает, что из-за продвижения Google собственных продуктов, связанных с отельным бизнесом, она теряет трафик и, соответственно, доход.

Во время конференц-звонка для аналитиков глава TripAdvisor Стив Кауфер (Steve Kaufer) продолжил эту тему, заявив, что Google стал «более агрессивным», и что в будущем вряд ли удастся избежать негативных последствий этого тренда.

Глава Expedia Group Марк Окерстром (Mark Okerstrom) считает, что Google получает всё больший доход из расчёта на одного посетителя, и это та реальность, в которой приходится работать компании.

И Кауфер, и Оркестром отметили, что из-за приоритизации Google своих сервисов, ссылки на их сайты показываются всё ниже в поисковой выдаче.

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