Конкуренты Google Shopping в ЕС недовольны результатами антимонопольных мер

Меры, принятые Google в рамках соглашения об урегулировании по делу Google Shopping в ЕС , не смогли улучшить ситуацию в товарном поиске в этом регионе. Об этом заявила еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер (Margrethe Vestager) на конференции Web Summit.

В 2017 году Google запустил отдельное бизнес-подразделение Google Shopping в Европе с собственным бюджетом для конкуренции с другими ресурсами, которые появляются в товарных объявлениях Google (PLA). Предполагалось, что теперь все стороны будут конкурировать на равных условиях.

Однако, по словам Вестагер, это решение не принесло ожидаемых результатов. Европейские сервисы сравнения цен не стали получать больше трафика.

«Мы можем видеть конкурентов в товарном блоке. Мы можем видеть увеличение количества кликов. Но мы всё ещё не видим большого прироста трафика у жизнеспособных конкурентов, когда дело доходит до сравнения цен», — отметила еврокомиссар.

Британский сервис сравнения цен Foundem, жалоба которого привела к открытию антимонопольного расследования против Google , заявил, что компания не выполняет решение Еврокомиссии и просит Вестагер возбудить дело о несоблюдении.

Кроме того, Вестагер заявила, что она также внимательно следит за предложением Google в другом деле, связанном с Android.

Напомним, что в июне 2017 года Еврокомиссия оштрафовала Google на 2,4 млрд евро за злоупотребление рыночной позицией в товарном поиске.