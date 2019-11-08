Google Мой бизнес ограничил число территорий обслуживания до 20

Google Мой бизнес сообщил, что компании, обслуживающие определённую территорию, теперь могут добавить не более 20 таких областей.

Если необходимо указать больше территорий, то GMB рекомендует расширить уже добавленные. Территорию обслуживания можно указать как несколько названий городов, районов, почтовых индексов или других обозначений областей, в которых работает компания.

Тем компаниям, которые добавили больше 20 территорий обслуживания, будет предложено откорректировать эту информацию.

Напомним, что в ноябре 2018 года Google Мой бизнес разделил поля для адреса и территории обслуживания.

В январе GMB добавил новые функции для компаний, работающих в рамках определённой территории, а в сентябре объявил об удалении оставшихся территорий обслуживания на основе расстояния.

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