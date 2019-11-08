Вебмастера заметили возможное обновление локального алгоритма Google
В последние несколько дней западные вебмастера обсуждают возможное обновление алгоритма, который отвечает за ранжирование в локальной выдаче Google. Об этом
Один из SEO-специалистов сообщил об изменениях в Twitter:
— Austin Holdsworth (@AustinHolds)
@JoyanneHawkins @mblumenthal @rustybrickare you all seeing any changes in GMB maybe in terms of some sort of update? Seeing massive rank changes on my listings currently. November 6, 2019
Эти изменения также обсуждаются на форуме
- «У меня есть клиент, у которого 4 филиала, 3 из них за ночь опустились вниз в Картах. Один был в блоке локальной выдачи, а теперь находится на 4-й позиции».
- «У меня вчера произошло то же самое в категории юридических услуг. Сайт опустился с 4-й позиции на вторую страницу в Картах».
- «То же самое произошло с сайтом одного из моих клиентов (в категории юридических услуг). Он находился в блоке локальной выдачи, а теперь опустился на 10-ю позицию».
Эксперт по локальному поиску Майк Блюменталь (Mike Blumenthal) отметил, что инструмент BrightLocal
BrightLocal is reporting volatility in hotels, restaurants etc— Mike Blumenthal (@mblumenthal)
https://t.co/Y2I6dMaoNV November 6, 2019
В целом эти признаки указывают на то, что на днях Google, возможно, обновил алгоритм ранжирования в локальной выдаче. При этом в компании пока не подтвердили эту информацию (и не факт, что вообще её прокомментируют).
Изменения наблюдаются в англоязычной выдаче (США, Великобритания). Есть ли они в других регионах, пока неизвестно.
Напомним, что BrightLocal запустил инструмент для отслеживания локальной выдачи Google в сентябре этого года.
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