Вебмастера заметили возможное обновление локального алгоритма Google

В последние несколько дней западные вебмастера обсуждают возможное обновление алгоритма, который отвечает за ранжирование в локальной выдаче Google. Об этом сообщает Search Engine Roundtable.

Один из SEO-специалистов сообщил об изменениях в Twitter:

@JoyanneHawkins @mblumenthal @rustybrick are you all seeing any changes in GMB maybe in terms of some sort of update? Seeing massive rank changes on my listings currently.

— Austin Holdsworth (@AustinHolds) November 6, 2019

Эти изменения также обсуждаются на форуме Local Search, но не очень активно. Вот несколько цитат:

  • «У меня есть клиент, у которого 4 филиала, 3 из них за ночь опустились вниз в Картах. Один был в блоке локальной выдачи, а теперь находится на 4-й позиции».
  • «У меня вчера произошло то же самое в категории юридических услуг. Сайт опустился с 4-й позиции на вторую страницу в Картах».
  • «То же самое произошло с сайтом одного из моих клиентов (в категории юридических услуг). Он находился в блоке локальной выдачи, а теперь опустился на 10-ю позицию».

Эксперт по локальному поиску Майк Блюменталь (Mike Blumenthal) отметил, что инструмент BrightLocal также зафиксировал колебания.

BrightLocal is reporting volatility in hotels, restaurants etc https://t.co/Y2I6dMaoNV

— Mike Blumenthal (@mblumenthal) November 6, 2019

В целом эти признаки указывают на то, что на днях Google, возможно, обновил алгоритм ранжирования в локальной выдаче. При этом в компании пока не подтвердили эту информацию (и не факт, что вообще её прокомментируют).

Изменения наблюдаются в англоязычной выдаче (США, Великобритания). Есть ли они в других регионах, пока неизвестно.

Напомним, что BrightLocal запустил инструмент для отслеживания локальной выдачи Google в сентябре этого года.

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