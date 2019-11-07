Twitter запускает подписку на темы

Twitter начал запуск новой функции, которая позволит пользователям подписываться на определённые темы. Всего будет доступно более 300 вариантов, включая спорт, развлечения, игры и другие.

Подписавшись на интересующие его темы, пользователь начнёт видеть твиты от тех аккаунтов, которые специализируются в данной тематике.

В Twitter надеются, что новая функция сделает платформу более интересной для новых пользователей и тех, кто не посещает соцсеть на постоянной основе, а также облегчит нахождение релевантных аккаунтов и обсуждений.

Возможность подписки на темы запускается по всему миру и станет доступна всем пользователям, начиная с 13 ноября.