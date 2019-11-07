2019-11-07
Twitter запускает подписку на темы
Twitter начал запуск новой функции, которая позволит пользователям подписываться на определённые темы. Всего будет доступно более 300 вариантов, включая спорт, развлечения, игры и другие.
Подписавшись на интересующие его темы, пользователь начнёт видеть твиты от тех аккаунтов, которые специализируются в данной тематике.
В Twitter надеются, что новая функция сделает платформу более интересной для новых пользователей и тех, кто не посещает соцсеть на постоянной основе, а также облегчит нахождение релевантных аккаунтов и обсуждений.
Возможность подписки на темы запускается по всему миру и станет доступна всем пользователям, начиная с 13 ноября.
О том, что Twitter позволит подписываться на темы в дополнение к людям, стало известно в августе.
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07.11.2019 13:33
07.11.2019 13:33
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