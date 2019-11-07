Google пока не планирует запускать API для отчёта о скорости загрузки в Search Console

Google пока не планирует запускать API для нового отчёта о скорости загрузки, недавно добавленного в Search Console. Об этом заявил сотрудник поиска Джон Мюллер в ответ на вопрос одного из специалистов в Twitter.

«Когда мы получим данные по новому отчёту о скорости загрузки в API? Я хотел бы поиграть с этими данными в Data Studio. Есть ли какие-то сроки?», — спросил руководитель SEO-отдела в GiveMeSport Дэйв Эллиот (Dave Elliott).

Мюллер ответил отрицательно.

No ETA, sorry. Glad you like it though!

— ? John ? (@JohnMu) November 5, 2019

При этом в комментариях к твиту Эллиота один из пользователей написал, что эти данные уже доступны в Data Studio через CrUX Dashboard. Подробнее об этом можно прочитать на сайте Google Developers.

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