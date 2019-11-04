Google покупает производителя носимых устройств Fitbit за $2,1 млрд

Google достиг соглашения о покупке ведущего производителя носимых устройств, таких как фитнес-трекеры и смарт-часы, Fitbit. Стоимость сделки составит $2,1 млрд.

Посредством этой сделки компания планирует увеличить инвестиции в Wear OS и выпустить собственные носимые устройства на рынок.

Согласно Google, Fitbit – пионер в индустрии носимой электроники, которому удалось создать популярные продукты и завоевать доверие среди пользователей.

По мнению компании, совместная работа с командой Fitbit и использование последних достижений в области искусственного интеллекта, а также аппаратного и программного обеспечения, будет стимулировать инновации в этой области и позволит создать продукты, которые принесут ещё больше пользы людям по всему миру.

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