2019-11-04
Google покупает производителя носимых устройств Fitbit за $2,1 млрд
Google
Посредством этой сделки компания планирует увеличить инвестиции в Wear OS и выпустить собственные носимые устройства на рынок.
Согласно Google, Fitbit – пионер в индустрии носимой электроники, которому удалось создать популярные продукты и завоевать доверие среди пользователей.
По мнению компании, совместная работа с командой Fitbit и использование последних достижений в области искусственного интеллекта, а также аппаратного и программного обеспечения, будет стимулировать инновации в этой области и позволит создать продукты, которые принесут ещё больше пользы людям по всему миру.
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