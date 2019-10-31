DDG: многие пользователи готовы отказаться от Google, если им дать такой выбор

Исследование DuckDuckGo показало, что многие пользователи готовы отказаться от Google в пользу другой поисковой системы, если им дать такой выбор. Для этого DDG предлагает добавить на Android-смартфоны новое меню с предложением выбрать поиск по умолчанию – по типу того, как это будет реализовано в ЕС.

Исследование было призвано выяснить, какие поисковые системы пользователи бы выбрали, если бы им предоставили такое меню.

Респондентам предложили 2 версии меню — из 4-х вариантов и 8-ми:

Согласно результатам опроса, пользователи выбирали альтернативы Google на том уровне, который бы увеличил их совокупную долю на рынке мобильного поиска на 300-800%, а общая доля этого рынка мгновенно выросла бы на более чем 10%.

По мнению DuckDuckGo, современные пользователи смартфонов зачастую не знают, что они могут изменить поисковую систему по умолчанию. А те, кто знают о такой возможности, сталкиваются со многими препятствиями, такими как трудно изменяемые поисковые виджеты на главном экране.

Исследование показало, что DuckDuckGo занимает второе место среди поисковых систем, выбираемых пользователями, что указывает на востребованность анонимного поиска.

В рамках исследования DDG также спрашивал пользователей, что мотивировало бы их сменить поисковую систему. Первое место по количеству выборов заняли «более качественные результаты поиска», а второе — отсутствие сбора каких-либо личных данных о пользователях и об их запросах.

Отчёт DuckDuckGo основан на опросе более 3000 респондентов в США, Великобритании, Германии и Австралии.

Напомним, что в августе Google открыл аукцион для поисковых систем по умолчанию на Android в ЕС.

Окно выбора поиска по умолчанию, включающее 4 варианта вместе с Google, начнёт отображаться на смартфонах в этом регионе в 2020 году.

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