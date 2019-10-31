В преддверии праздничного сезона Google Merchant Center представил несколько обновлений для рекламодателей. В их числе – автоматические фиды, автоматическая обработка изображений и другие новшества.

Автоматические фиды для товарных объявлений

Начиная с ноября, автоматические фиды будут доступны во всех странах, где запущены товарные объявления.

Чтобы Merchant Center мог формировать такие фиды, при создании нового фида нужно будет выбрать пункт «Website crawl». При этом необходимо, чтобы информация о товарах была размечена с помощью соответствующей микроразметки.

Согласно Google , просканированные данные будут регулярно обновляться в зависимости от того трафика, который сайт получает из поиска.

Подробнее об этой функции можно прочитать в Справке.

Автоматическое улучшение изображений

При использовании этой функции Google сможет удалять промотекст из изображений товаров, что позволит избежать их отклонения. При этом рекомендуется проверять внесённые изменения, чтобы удостовериться в том, что всё было сделано правильно.

Если рекламодателю не понравятся внесённые правки, то ему нужно будет загрузить новую картинку для товара.

Чтобы включить автоматическое обновление изображений, нужно выбрать пункт «Automatic Improvements» в выпадающем меню «Tools» в правом верхнем углу Merchant Center.

Показ информации о товарах за пределами товарных объявлений

Ранее в этом году Google объявил, что начнёт показывать информацию о товарах из Merchant Center за пределами товарных объявлений на бесплатной основе.

Новая функция, которая получила название Surfaces across Google , на данный момент доступна в США и Индии.

С помощью этой функции продавцы могут загрузить товарный фид в Merchant Center и разрешить показ товаров на платформах Google , включая расширенные результаты поиска и Google Картинки.

Новую функцию можно найти среди программ в меню Growth.

Фиды для нескольких стран

Google Merchant Center запустил возможность охватывать несколько стран сбыта с помощью одного фида в 2017 году. На тот момент эта функция была доступна в 37 странах. Теперь она запущена ещё в 50 странах, а общее количество доступных рынков увеличено до 95.