Google не планирует добавлять возможность отправки контента напрямую в индекс

Ранее в этом месяце Bing начал тестировать новую функцию, которая позволяет издателям отправлять контент и HTML напрямую в индекс поисковой системы, что делает ненужным сканирование этих страниц.

Во время последней видеовстречи для вебмастеров автор блога Search Engine Roundtable Барри Шварц спросил, планирует ли Google добавить такую функцию. Сотрудник поиска Джон Мюллер ответил, что нет.

Он также отметил, что у Google есть Indexing API, но этот API предназначен только для вакансий и прямых трансляций, что «сильно отличается от того, что делает Bing».

Мюллер также рассказал, что все обсуждения в компании на тему ускорения получения контента посредством некого подобия Indexing API заканчивались тем, что для Google предпочтительнее самостоятельно сканировать сайты, а не получать готовый контент.

Прослушать вопрос к Мюллеру и его ответ на него можно, начиная с отметки 22:43 на видео ниже:

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