Google не планирует добавлять возможность отправки контента напрямую в индекс

Ранее в этом месяце Bing начал тестировать новую функцию, которая позволяет издателям отправлять контент и HTML напрямую в индекс поисковой системы, что делает ненужным сканирование этих страниц.

Во время последней видеовстречи для вебмастеров автор блога Search Engine Roundtable Барри Шварц спросил , планирует ли Google добавить такую функцию. Сотрудник поиска Джон Мюллер ответил, что нет.

Он также отметил, что у Google есть Indexing API, но этот API предназначен только для вакансий и прямых трансляций, что «сильно отличается от того, что делает Bing ».

Мюллер также рассказал, что все обсуждения в компании на тему ускорения получения контента посредством некого подобия Indexing API заканчивались тем, что для Google предпочтительнее самостоятельно сканировать сайты, а не получать готовый контент.

Прослушать вопрос к Мюллеру и его ответ на него можно, начиная с отметки 22:43 на видео ниже: