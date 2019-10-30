Google тестирует Q&A-видео на панелях знаний для университетов
Англоязычные пользователи заметили, что Google тестирует Q&A-видео на панелях знаний для университетов.
В этих роликах учебные заведения отвечают на частые вопросы пользователей. Новая функция напоминает Q&A-видео, публикуемые знаменитостями.
На страницах учебных заведений эти ролики выглядят так:
Google’s rolling out a cool new Knowledge Graph feature for universities, in which they allow their faculty to answer a unique set of “top questions” that searchers are asking about the university. h/t my teammate @JDubsSEOpic.twitter.com/Ap5pcfhfOl