Google тестирует Q&A-видео на панелях знаний для университетов

Англоязычные пользователи заметили, что Google тестирует Q&A-видео на панелях знаний для университетов.

В этих роликах учебные заведения отвечают на частые вопросы пользователей. Новая функция напоминает Q&A-видео, публикуемые знаменитостями.

На страницах учебных заведений эти ролики выглядят так:

Google’s rolling out a cool new Knowledge Graph feature for universities, in which they allow their faculty to answer a unique set of “top questions” that searchers are asking about the university. h/t my teammate @JDubsSEO pic.twitter.com/Ap5pcfhfOl

— Lily Ray (@lilyraynyc) October 29, 2019

Google официально не анонсировал новую функцию. Похоже, что это ограниченное тестирование с избранными университетами, с которыми поисковик работает напрямую.

Напомним, что знаменитости получили возможность отвечать на частые вопросы пользователей в формате коротких видео в 2018 году.

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