Google: скульптурирование PageRank – это пустая трата времени

Сотрудник Google Джон Мюллер считает, что использование ссылочного атрибута nofollow для скульптурирования PageRank – это пустая трата времени. Об этом он заявил в ответ на вопрос одного из пользователей.

Вопрос к Мюллеру звучал так:

«Здравствуйте! Должен ли я использовать атрибут nofollow для внутреннего скульптурирования PageRank? Насколько я знаю, это не работает. Есть ли у вас какие-то предложения?».

Мюллер ответил:

«Если это не работает, то не используйте :). Вообще, я думаю, что это пустая трата времени. Но на практике люди все равно тратят на это своё время».

https://twitter.com/JohnMu/status/1187647587425411072

Напомним, что в 2006 году Google заменил PageRank на другой, более современный алгоритм с той же функциональностью и с тем же названием.

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