Сотрудники Facebook не согласны с позицией компании в отношении политрекламы

Сотрудники Facebook призвали Марка Цукерберга пересмотреть свою позицию в отношении политической рекламы.

В открытом письме к руководству соцсети они заявили, что политика, согласно которой стандарты фактчекинга не распространяются на такую рекламу, – угрожает ценностям, поддерживаемым компанией, и способствует распространению дезинформации. Письмо подписали более 250 человек.

В качестве возможных решений сотрудники Facebook предлагают ввести для политической рекламы фактчекинг, ограничить таргетинг и максимальный бюджет или хотя бы добавить предупреждение для пользователей.

Позиция Facebook в отношении политрекламы стала объектом активной критики в сентябре, когда компания отказалась убрать рекламу, размещаемую штабом Дональда Трампа, с неподтверждёнными фактами в отношении его оппонента Джо Байдена.

Ранее в этом месяце глава Facebook Марк Цукерберг выступил с речью в Институте политики Джорджтаунского университета в Вашингтоне, где рассказал, почему компания не проверяет факты, которые приводятся в политической рекламе.

По мнению Цукерберга, пользователи должны видеть всё, что говорят политики, и сами делать свои выводы. Проверку политической рекламы глава соцсети сравнил с цензурой. При этом он выразил сомнение в том, что публичные компании вправе подвергать цензуре политиков.

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