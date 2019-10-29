Google обновил видео о том, как работает поиск

Google обновил видео, объясняющее работу поиска, на портале How Search Works .

Это видео расположено в подразделе «Сканирование и индексирование» раздела «Принципы работы Google Поиска».

В англоязычной версии портала теперь содержится новый 5-минутный ролик, более согласованный с современными стандартами работы поисковой системы:

Предыдущее видео было создано бывшим руководителем команды по борьбе с веб-спамом Мэттом Каттсом. Этот ролик по-прежнему содержится в русскоязычной версии портала: