Google обновил видео о том, как работает поиск

Google обновил видео, объясняющее работу поиска, на портале How Search Works.

Это видео расположено в подразделе «Сканирование и индексирование» раздела «Принципы работы Google Поиска».

В англоязычной версии портала теперь содержится новый 5-минутный ролик, более согласованный с современными стандартами работы поисковой системы:

Предыдущее видео было создано бывшим руководителем команды по борьбе с веб-спамом Мэттом Каттсом. Этот ролик по-прежнему содержится в русскоязычной версии портала:

Напомним, что ранее в этом месяце Google запустил новую серию видео Search for Beginners, в которой рассказывает об основах создания онлайн-присутствия, поисковой оптимизации и возможностях поисковой системы. В первом выпуске Google объяснил, как понять, когда компании нужен сайт.

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