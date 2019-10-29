Google: размер файла Sitemap не влияет на сканирование

На днях сотрудник Google Джон Мюллер ответил на вопрос касательно того, как размер файла Sitemap влияет на сканирование. Эта тема обсуждалась в Reddit.

Автор вопроса рассказал, что создал файл Sitemap весом в 5 МБ, который содержит 30 тыс. URL-адресов, и спросил, могут ли большие файлы карты сайта замедлять сканирование.

По словам Мюллера, обычно размер файла Sitemap не влияет на сканирование:

«Размер и количество файлов Sitemap, как правило, не влияют на сканирование, — по крайней мере, до тех пор, пока ваш сервер не будет настолько загружен, что даже добавление нескольких файлов замедлит его работу. Но даже в этом случае файлы Sitemap не будут проблемой, над которой нужно работать».

Что касается управления картами сайта, то Мюллер рекомендует разделять их в соответствии с разделами сайта. Это позволит отслеживать каждый раздел по отдельности в Search Console.

«Обычно я рекомендую разделять файл Sitemap на логические части сайта, чтобы вы могли отслеживать эти части по отдельности (например, страницы категорий и страницы товаров)».

Согласно Мюллеру, использование нескольких файлов Sitemap не оказывает никакого влияния на сканирование и индексирование ресурса.

«… вы не заметите никаких изменений с точки зрения лучшего понимания краулерами вашего сайта. Это нужно только для вас, чтобы вам было проще отслеживать работу сайта».

Напомним, что максимально допустимый размер файла Sitemap на сегодняшний день составляет 50 000 URL.

Добавим также, что в одном из выпусков серии видео SEO Snippets Джон Мюллер рассказал, как обойти этот лимит и добавить файл Sitemap для более чем 50 тыс. URL.

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