Instagram ужесточил цензуру контента

Instagram ужесточил цензуру контента

«Мы больше не будем разрешать публиковать выдуманные изображения самоувечий или самоубийств в Instagram, включая рисунки или мемы, а также контент из фильмов и комиксов, — заявил глава Instagram Адам Моссери. — Мы также удалим все изображения, на которых самоубийства не показаны, но подразумеваются, либо есть отсылка к материалам на эту тему». В своем блоге глава Instagram отмечает, что новая политика «основана на экспертных рекомендациях ученых и организаций, занимающихся вопросами психического здоровья».

Ранее Моссери встречался с министром здравоохранения Великобритании, чтобы обсудить политику соцсети в отношении контента на тему самоубийства. На компанию было оказано давление со стороны общественности после того, как семья Молли Рассел, 14-летней школьницы из Великобритании, рассказала в СМИ историю о том, как девочка покончила с собой, насмотревшись и начитавшись разных материалов про самоубийства, размещенных в Instagram.

В феврале эта принадлежащая Facebook соцсеть объявила, что вводит запрет на графические изображения самоувечий, например, порезов или шрамов, и ограничивает доступ к неграфическому контенту на ту же тему, не рекомендуя его в поиске.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Правообладатели отключили сервера пиратского плеера Moonwalk. Его использовали онлайн-кинотеатры в уанетеПравообладатели отключили сервера пиратского плеера Moonwalk. Его использовали онлайн-кинотеатры в уанете
G Suite возглавит бывший топ-менеджер MicrosoftG Suite возглавит бывший топ-менеджер Microsoft
Facebook удалил 50 роSSийских учетных записей в Instagram перед выборами в СШАFacebook удалил 50 роSSийских учетных записей в Instagram перед выборами в США
IAB Europe выставила на обсуждение новую версию GDPR-фреймворкаIAB Europe выставила на обсуждение новую версию GDPR-фреймворка
Google Ads запустил отчёты о конверсиях в корзинеGoogle Ads запустил отчёты о конверсиях в корзине
Блок рекламы


Похожие новости
Facebook удалил 50 роSSийских учетных записей в Instagram перед выборами в СШАFacebook удалил 50 роSSийских учетных записей в Instagram перед выборами в США
Google обновил требования к разметке видеоконтентаGoogle обновил требования к разметке видеоконтента
Instagram даст пользователям больший контроль над передачей данных сторонним сервисамInstagram даст пользователям больший контроль над передачей данных сторонним сервисам
Bing тестирует возможность отправки в поисковую систему контентаBing тестирует возможность отправки в поисковую систему контента
Instagram тестирует Direct в веб-версии сервисаInstagram тестирует Direct в веб-версии сервиса
Instagram удалил раздел «Подписки», где можно было следить за активностью друзейInstagram удалил раздел «Подписки», где можно было следить за активностью друзей
Search Console начал оповещать об ошибках в разметке видеоконтентаSearch Console начал оповещать об ошибках в разметке видеоконтента
Google News ужесточил процесс отбора издателейGoogle News ужесточил процесс отбора издателей
Instagram тестирует групповые «истории»Instagram тестирует групповые «истории»
В Instagram теперь можно опробовать товар перед покупкой с помощью ARВ Instagram теперь можно опробовать товар перед покупкой с помощью AR
Последние новости
Подгружаем последние новости