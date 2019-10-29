Instagram ужесточил цензуру контента

«Мы больше не будем разрешать публиковать выдуманные изображения самоувечий или самоубийств в Instagram, включая рисунки или мемы, а также контент из фильмов и комиксов, — заявил глава Instagram Адам Моссери. — Мы также удалим все изображения, на которых самоубийства не показаны, но подразумеваются, либо есть отсылка к материалам на эту тему». В своем блоге глава Instagram отмечает, что новая политика «основана на экспертных рекомендациях ученых и организаций, занимающихся вопросами психического здоровья».

Ранее Моссери встречался с министром здравоохранения Великобритании, чтобы обсудить политику соцсети в отношении контента на тему самоубийства. На компанию было оказано давление со стороны общественности после того, как семья Молли Рассел, 14-летней школьницы из Великобритании, рассказала в СМИ историю о том, как девочка покончила с собой, насмотревшись и начитавшись разных материалов про самоубийства, размещенных в Instagram.

В феврале эта принадлежащая Facebook соцсеть объявила, что вводит запрет на графические изображения самоувечий, например, порезов или шрамов, и ограничивает доступ к неграфическому контенту на ту же тему, не рекомендуя его в поиске.



