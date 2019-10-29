Google прекращает поддержку Flash в поиске

Google объявил о предстоящем прекращении поддержки Flash в поиске. На веб-страницах, которые содержат Flash-контент, это содержимое будет игнорироваться, а отдельные файлы в формате SWF больше не будут индексироваться. Обновление будет запущено позже в этом году.

Google начал индексировать Flash-файлы в 2008 году. Однако поскольку Flash по умолчанию отключен в Chrome , Microsoft Edge, Firefox и Safari, то поисковик перестанет его индексировать.

Согласно Google , большинство пользователей и сайтов не заметят никаких изменений после этого обновления.

Вместо Flash поисковик рекомендует использовать HTML5, который позволяет выполнять те же задачи и является веб-стандартом.

Сотрудник поиска Джон Мюллер также прояснил, что предстоящие изменения коснутся текстового контента и сайтов на Flash: