Google прекращает поддержку Flash в поиске

Google объявил о предстоящем прекращении поддержки Flash в поиске. На веб-страницах, которые содержат Flash-контент, это содержимое будет игнорироваться, а отдельные файлы в формате SWF больше не будут индексироваться. Обновление будет запущено позже в этом году.

Google начал индексировать Flash-файлы в 2008 году. Однако поскольку Flash по умолчанию отключен в Chrome, Microsoft Edge, Firefox и Safari, то поисковик перестанет его индексировать.

Согласно Google, большинство пользователей и сайтов не заметят никаких изменений после этого обновления.

Вместо Flash поисковик рекомендует использовать HTML5, который позволяет выполнять те же задачи и является веб-стандартом.

Сотрудник поиска Джон Мюллер также прояснил, что предстоящие изменения коснутся текстового контента и сайтов на Flash:

Viking Kittens is on YouTube now, so I think it's fine.Anyway, this is specific to textual content / full sites that are in Flash; videos & animations generally wouldn't be indexed in web-search anyway.

— ? John ? (@JohnMu) October 28, 2019

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