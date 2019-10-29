Google тестирует новое оформление расширяемых блоков с ответами

Англоязычные пользователи заметили , что Google тестирует новое оформление для расширяемых блоков с ответами.

В тестовой версии поисковик показывает меньше контента в каждом элементе списка.

Так, в текущей версии данные блоки выглядят так:

Новое оформление:

При этом у части пользователей по этому запросу появляются фильтры для уточнения запроса, а не список с выпадающими пунктами:

Напомним, что Google представил новый расширенный формат блоков с ответами, который призван показать максимум информации по теме запроса, в августе 2018 года.

В том же месяце в избранных сниппетах начали показываться кнопки для уточнения запроса. Они отображаются в том случае, если введённый запрос является слишком широким.