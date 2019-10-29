Google тестирует новое оформление расширяемых блоков с ответами
Англоязычные пользователи
В тестовой версии поисковик показывает меньше контента в каждом элементе списка.
Так, в текущей версии данные блоки выглядят так:
Новое оформление:
При этом у части пользователей по этому запросу появляются фильтры для уточнения запроса, а не список с выпадающими пунктами:
Напомним, что Google представил новый расширенный формат блоков с ответами, который призван показать максимум информации по теме запроса, в августе 2018 года.
В том же месяце в избранных сниппетах начали показываться кнопки для уточнения запроса. Они отображаются в том случае, если введённый запрос является слишком широким.
Добавим также, что в августе этого года Google обновил поисковый алгоритм, чтобы повысить полезность блоков с ответами.