Google больше не поддерживает разметку контактной информации для панелей знаний
Google упразднил разметку для контактной информации, которая использовалась для того, чтобы эти сведения показывались на панелях знаний компаний. Об этом сообщила технический писатель Google Лиззи Харви (Lizzi Harvey) в Twitter.
На сайте Google Developers эта страница по-прежнему доступна, но в англоязычной версии появилось примечание, что данная разметка упразднена. Там также уточняется, что теперь Google автоматически находит такую информацию на сайтах компаний для добавления её на панели знаний. Подтверждённые представители компаний также могут предлагать изменения вручную.