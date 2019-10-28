Google больше не поддерживает разметку контактной информации для панелей знаний

Google упразднил разметку для контактной информации, которая использовалась для того, чтобы эти сведения показывались на панелях знаний компаний. Об этом сообщила технический писатель Google Лиззи Харви (Lizzi Harvey) в Twitter .

??doc update?? Corporate Contact markup for Google knowledge panels is deprecated. If you’re verified as an official rep of a Google knowledge panel, you can suggest a change directly: https://t.co/lRztejQYGM Deprecated doc for reference: https://t.co/7tq3VVQwJJ pic.twitter.com/I4X4e2zihz — Lizzi Harvey (@LizziHarvey) October 24, 2019