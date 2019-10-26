Google представил BERT Update – крупнейший прорыв в работе поиска за последние 5 лет
Google официально
Новый алгоритм помогает Google лучше понимать запросы на естественном языке. Он охватывает 1 из 10 запросов в США на английском языке. Со временем Google планирует расширить этот подход на большее количество стран и языков.
Google открыл исходный код технологии Bidirectional Encoder Representations from Transformers или сокращённо
Google применяет модели BERT в ранжировании и при формировании избранных сниппетов (featured snippets). В ранжировании – только для запросов на английском языке, для избранных сниппетов – в более чем 20 странах мира, где работает эта функция. Благодаря BERT поисковику удалось достичь значительных улучшений в области featured snippets на таких языках, как корейский, португальский и хинди.
BERT помогает Google «понимать» более длинные запросы, сформулированные на естественном языке, где большое значение имеют предлоги, такие как «for» и «to».
В качестве одного из примеров Google привёл запрос [2019 brazil traveler to usa need a visa]. Раньше поисковик возвращал по нему результаты о гражданах США, путешествующих в Бразилию. Хотя на самом деле речь идёт о о посещении Соединённых Штатов бразильскими туристами. Теперь Google правильно понимает такие запросы, учитывая предлог «to».
Google также применяет BERT для улучшения поиска по всему миру – выводы, сделанные в отношении одного языка, применяются к другим. Это помогает возвращать более релевантные результаты не только на английском, но и на многих других языках.
Данный прорыв стал результатом исследований Google в области «
При этом некоторые из моделей BERT настолько сложны, что Google пришлось использовать новое аппаратное обеспечение. В частности, компания впервые начала использовать для предоставления результатов поиска новейшие облачные TPU.
Согласно Search Engine Roundtable, в конце прошлой недели зарубежные вебмастера
Дмитрий Запорожец — руководитель SEO-отдела Profitator (Kokoc Group):
«Все поисковики с каждым годом всё дальше будут уходить от классических алгоритмов ранжирования в сторону машинного обучения. Надо сказать, что тут Яндекс сильно опередил Google и начал использовать нейросети для понимания смысла запроса и сопоставления его с текстом ещё в 2016 году с алгоритмом Палех и годом позже, введя алгоритм Королёв. Так что принципиально нового нас ничего не ждёт.
Из-за обновления алгоритма, скорее всего, станет меньше нерелевантных ответов, особенно по НЧ-запросам. По частотным же запросам, вероятно, ничего не поменяется.
Если вспомнить ввод Палеха Яндексом — тогда они говорили, что алгоритм не заменяет основную формулу, а дополняет её, ещё один параметр в ней. Так же и Google говорит, что BERT не заменит тот же RankBrain. Где-то будут применяться оба, где-то только один — тот, который даст тут лучший результат».
Вспомним другие новости из этого раздела?
Internet и сети
26.10.2019 17:11