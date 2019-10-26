Twitter признал, что показывал больше рекламы менее популярным пользователям

Twitter признал , что в прошлом менее популярные пользователи сервиса видели больше рекламы, чем пользователи с большим числом подписчиков. Эта политика была призвана обеспечить лучший опыт взаимодействия с платформой для популярных блогеров.

«Исторически пользователи с большим количеством подписчиков видели меньше рекламы. Недавно мы изменили наш подход, чтобы показывать рекламу всем пользователям Twitter . В результате некоторые из них могут заметить, что они начали видеть больше рекламы», — рассказал представитель сервиса в комментарии The Verge.