2019-10-26
Twitter признал, что показывал больше рекламы менее популярным пользователям
Twitter
«Исторически пользователи с большим количеством подписчиков видели меньше рекламы. Недавно мы изменили наш подход, чтобы показывать рекламу всем пользователям Twitter. В результате некоторые из них могут заметить, что они начали видеть больше рекламы», —
Популярные пользователи Twitter начали жаловаться на увеличение количества рекламы на платформе несколько недель назад. Теперь компания официально подтвердила эти изменения.
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