Google: инструмент изменения адреса не предназначен для слияний сайтов

На днях сотрудник Google Джон Мюллер ответил в Twitter на вопрос касательно использования инструмента «Изменение адреса».

В частности, он прояснил, что объединение сайтов не подпадает под случаи применения этого инструмента.

Вопрос к Мюллеру звучал так:

«Когда мы присоединяем меньший сайт к более крупному (например, http://x.com -> http://y.com/x ), нужно ли использовать инструмент изменения адреса? Подозреваю, что не нужно, но этот вопрос не освещён в разделе о тех случаях, когда инструмент не должен использоваться, в Справке».

Мюллер ответил, что «объединение – это не перенос».

No. Merging isn't moving. — ? John ? (@JohnMu) October 22, 2019

Напомним, что в начале этого месяца инструмент изменения адреса стал доступен в новой версии Search Console.