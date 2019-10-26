Google: инструмент изменения адреса не предназначен для слияний сайтов
На днях сотрудник Google Джон Мюллер ответил в Twitter на вопрос касательно использования инструмента «Изменение адреса».
В частности, он прояснил, что объединение сайтов не подпадает под случаи применения этого инструмента.
Вопрос к Мюллеру звучал так:
«Когда мы присоединяем меньший сайт к более крупному (например, http://x.com -> http://y.com/x), нужно ли использовать инструмент изменения адреса? Подозреваю, что не нужно, но этот вопрос не освещён в разделе о тех случаях, когда инструмент не должен использоваться, в Справке».
Мюллер ответил, что «объединение – это не перенос».