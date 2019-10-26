Google: инструмент изменения адреса не предназначен для слияний сайтов

На днях сотрудник Google Джон Мюллер ответил в Twitter на вопрос касательно использования инструмента «Изменение адреса».

В частности, он прояснил, что объединение сайтов не подпадает под случаи применения этого инструмента.

Вопрос к Мюллеру звучал так:

«Когда мы присоединяем меньший сайт к более крупному (например, http://x.com -> http://y.com/x), нужно ли использовать инструмент изменения адреса? Подозреваю, что не нужно, но этот вопрос не освещён в разделе о тех случаях, когда инструмент не должен использоваться, в Справке».

Мюллер ответил, что «объединение – это не перенос».

No. Merging isn't moving.

— ? John ? (@JohnMu) October 22, 2019

Напомним, что в начале этого месяца инструмент изменения адреса стал доступен в новой версии Search Console.

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Internet и сети

←+Ctrl+→

Интересные новости
Роскомнадзор пожаловался YouTube на репортаж Суспильного о харковском марше против капитуляцииРоскомнадзор пожаловался YouTube на репортаж Суспильного о харковском марше против капитуляции
Киберполицейские изъяли телефон у подозреваемого. После этого с него пропали $7400 в биткоинах
Правообладатели отключили сервера пиратского плеера Moonwalk. Его использовали онлайн-кинотеатры в уанетеПравообладатели отключили сервера пиратского плеера Moonwalk. Его использовали онлайн-кинотеатры в уанете
G Suite возглавит бывший топ-менеджер MicrosoftG Suite возглавит бывший топ-менеджер Microsoft
Facebook удалил 50 роSSийских учетных записей в Instagram перед выборами в СШАFacebook удалил 50 роSSийских учетных записей в Instagram перед выборами в США
Блок рекламы


Похожие новости
Google представил BERT Update – крупнейший прорыв в работе поиска за последние 5 летGoogle представил BERT Update – крупнейший прорыв в работе поиска за последние 5 лет
В Google снова появились проблемы с расширенными результатами для рецептовВ Google снова появились проблемы с расширенными результатами для рецептов
Французские издатели собираются подать в суд на Google из-за нового формата цитированияФранцузские издатели собираются подать в суд на Google из-за нового формата цитирования
Google обвинили в разработке инструмента для слежки за сотрудникамиGoogle обвинили в разработке инструмента для слежки за сотрудниками
Google Ads запретит рекламу телефонных справочных службGoogle Ads запретит рекламу телефонных справочных служб
Google: для нас важна не скорость приобретения ссылок, а их качествоGoogle: для нас важна не скорость приобретения ссылок, а их качество
Google начал тестировать технологию Duplex за пределами СШАGoogle начал тестировать технологию Duplex за пределами США
Google Ads запустил отчёты о конверсиях в корзинеGoogle Ads запустил отчёты о конверсиях в корзине
При сканировании страниц Google сначала смотрит на код ответа сервераПри сканировании страниц Google сначала смотрит на код ответа сервера
Google обновил требования к разметке видеоконтентаGoogle обновил требования к разметке видеоконтента
Последние новости
Подгружаем последние новости