Французские издатели собираются подать в суд на Google из-за нового формата цитирования

Сегодня во Франции вступили в действие новые правила цитирования сообщений СМИ агрегаторами новостей. По Закону о «создании смежного права в интересах информационных агентств и издателей СМИ» агрегаторы могут бесплатно использовать только заголовки, но не могут отображать небольшие цитаты или иконки и фотографии из материалов журналистов. Сразу после этого Google применил новые правила по отображению новостей французских СМИ в агрегаторе Google News — размещение только заголовков без кратких выдержек — чтобы не выплачивать вознаграждения журналистам, как того требует вступивший в силу закон.

Ассоциация французской прессы (AFP) намерена подать жалобу в орган по вопросам конкуренции на компанию Google из-за новых условий цитирования французских СМИ

В AFP считают несправедливым, что теперь «французские СМИ вынуждены позволить американскому гиганту бесплатно использовать фрагменты своего контента, или в противном случае их информация станет гораздо менее заметной в результатах поиска, что приведет к падению их интернет-трафика».

Напомним, Google за месяц предупредил, что не будет платить издателям во Франции за фрагменты их материалов в результатах поиска, а вместо этого уберет превью для новостных публикаций в выдаче. Тогда же компания открыла доступ к новым настройкам, которые позволяют издателям указать, какой именно объем контента может отображаться в качестве превью в результатах поиска.

Отметим также, в 2012 году правительство Франции уже пыталось заставить компанию Google платить за показ ссылок на новостные материалы французских издателей в Google News.

Переговоры французского правительства и Google длились несколько месяцев. В ответ на требования платить за контент, Google угрожал совсем перестать индексировать статьи, размещенные на сайтах французской прессы. Французские издатели, представив себе такое бесперспективное будущее, решили не быть столь категоричными, и заключили с поисковым гигантом соглашение,  в результате которого был создан специальный фонд по работе с французскими издателями. Google согласился потратить $ 82 млн на поддержку перехода французских печатных СМИ на цифровые носители.

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