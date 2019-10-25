Google Ads запретит рекламу телефонных справочных служб

Google запретит рекламу справочных служб, а также услуг переадресации и записи телефонных разговоров. Новые правила вступят в силу в декабре.

Обычно упомянутые выше услуги подразумевают, что пользователь звонит по телефону, чтобы узнать номер телефона компании, адрес или другую информацию, или чтобы его соединили с другим поставщиком услуг. Реклама таких служб будет запрещена.

Объявлений об онлайн-справочниках и ПО для записи звонков это обновление не коснётся.

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