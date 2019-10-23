Google: для нас важна не скорость приобретения ссылок, а их качество

На днях сотрудник Google Джон Мюллер ответил на вопрос о том, может ли очень быстрое получение большого количества ссылок привести к санкциям.

Так, один из вебмастеров спросил:

«Если я получу 200 обратных ссылок за 2 дня, не занимаясь ранее линкбилдингом, то Google расценит это как “чёрное SEO” и накажет меня?».

Отвечая на вопрос, Мюллер сначала отметил, что если речь идёт о получении большого количества ссылок за столь короткий срок, то сразу напрашивается мысль, что это будут не естественные ссылки, а купленные, что Google не приветствует.

При этом для поисковика главным является не скорость получения ссылок, а их качество.

«Так что дело не столько в том, сколько ссылок вы получите за определённый период времени. Если это неестественные ссылки или проблематичные с нашей точки зрения, то они и будут проблематичными. И здесь не важно, сколько и в какое время», — сказал Мюллер.