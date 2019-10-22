Google начал тестировать технологию Duplex за пределами США

Google начал тестировать технологию Duplex, которая позволяет Assistant совершать звонки и выполнять другие задачи от имени пользователя, за пределами США .

Пилотный запуск состоялся в Новой Зеландии. Здесь Google Assistant с помощью Duplex будет обзванивать местные заведения и магазины, чтобы уточнить часы их работы в День труда, который отмечается 28 октября. Эта информация затем будет использоваться для обновления сведений о компаниях в Google Поиске и Картах.

Цель пилота – проверить, насколько хорошо Assistant может поддерживать разговор с жителями страны.

В тесте принимает участие «небольшое количество местных компаний». При этом, как отмечает The Verge, в Новой Зеландии эта функциональность намного более ограничена, чем в США .

В Соединённых Штатах технология Duplex уже запущена в 48 штатах и позволяет бронировать столики в кафе и ресторанах от имени пользователя.

Когда эта функциональность будет расширена на другие, в том числе неанглоязычные страны мира, пока неизвестно.