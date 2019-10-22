Google начал тестировать технологию Duplex за пределами США
Google
Пилотный запуск состоялся в Новой Зеландии. Здесь Google Assistant с помощью Duplex будет обзванивать местные заведения и магазины, чтобы уточнить часы их работы в День труда, который отмечается 28 октября. Эта информация затем будет использоваться для обновления сведений о компаниях в Google Поиске и Картах.
Цель пилота – проверить, насколько хорошо Assistant может поддерживать разговор с жителями страны.
В тесте принимает участие «небольшое количество местных компаний». При этом, как
В Соединённых Штатах технология Duplex уже запущена в 48 штатах и позволяет бронировать столики в кафе и ресторанах от имени пользователя.
Когда эта функциональность будет расширена на другие, в том числе неанглоязычные страны мира, пока неизвестно.
Напомним, что в сентябре Google начал тестировать технологию Duplex в Chrome.