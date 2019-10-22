Facebook удалил 50 роSSийских учетных записей в Instagram перед выборами в США

Ряд учетных записей в Instagram происходят из РФ, однако их пользователи выдают себя за американцев.

Facebook удалил 50 роSSийских учетных записей в Instagram перед выборами в США
Фото: Телеканал 24

Компания Facebook удалила ряд учетных записей в сервисе Instagram, которые происходят из РФ, однако их пользователи выдают себя за американцев, усиливая вражду перед президентскими выборами США. Об этом сообщает «Радио.Свобода»

Facebook заявил, что также удалил три отдельные сети, которые действовали из Ирана. В сообщении соцсети сказано, что роSSийская сеть «показала некоторые связи» с петербургским агентством интернет-исследований (IRA).

IRA как роSSийская «ферма троллей» неоднократно упоминалась советником США Робертом Мюллером в своем расследовании роSSийского вмешательства в американские выборы 2016 года.

По мнению американских экспертов, IRA принадлежит бизнесмену Евгению Пригожину, связанному с Кремлем, его иногда называют «шеф-поваром Путина».

«Мы видим, что эта операция, в основном, нацелена на публичные дебаты в США», - сказал руководитель политики по вопросам кибербезопасности в компании Facebook Натаниэл Глайшер.

Он также заявил, что сеть, связанная с IRA, состоит из 50 учетных записей в Instagram и одной учетной записи в соцсети Facebook, она собрала 246 000 подписчиков, около 60% которых были в США.

Facebook также объявил о новых шагах в борьбе с иностранным вмешательством и дезинформацией накануне выборов в США в следующем году.

Спецслужбы США предупредили, что РФ, Иран и другие страны могут попытаться повлиять на исход президентских выборов в ноябре 2020 года.

Напомним, в Эквадоре предположили, что в призывах к протестам может быть замешана РоSSия. Для заявлений против правительства в соцсетях использовались IP-адреса из РФ.



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