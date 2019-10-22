Facebook удалил 50 роSSийских учетных записей в Instagram перед выборами в США

Ряд учетных записей в Instagram происходят из РФ, однако их пользователи выдают себя за американцев.

Компания Facebook удалила ряд учетных записей в сервисе Instagram, которые происходят из РФ , однако их пользователи выдают себя за американцев, усиливая вражду перед президентскими выборами США . Об этом сообщает «Радио.Свобода»

Facebook заявил, что также удалил три отдельные сети, которые действовали из Ирана. В сообщении соцсети сказано, что роSSийская сеть «показала некоторые связи» с петербургским агентством интернет-исследований (IRA).

IRA как роSSийская «ферма троллей» неоднократно упоминалась советником США Робертом Мюллером в своем расследовании роSSийского вмешательства в американские выборы 2016 года.

По мнению американских экспертов, IRA принадлежит бизнесмену Евгению Пригожину, связанному с Кремлем, его иногда называют «шеф-поваром Путина».

«Мы видим, что эта операция, в основном, нацелена на публичные дебаты в США », - сказал руководитель политики по вопросам кибербезопасности в компании Facebook Натаниэл Глайшер.

Он также заявил, что сеть, связанная с IRA, состоит из 50 учетных записей в Instagram и одной учетной записи в соцсети Facebook, она собрала 246 000 подписчиков, около 60% которых были в США .

Facebook также объявил о новых шагах в борьбе с иностранным вмешательством и дезинформацией накануне выборов в США в следующем году.

Спецслужбы США предупредили, что РФ , Иран и другие страны могут попытаться повлиять на исход президентских выборов в ноябре 2020 года.