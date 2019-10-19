Карты Google добавили больше возможностей для сообщений о ситуации на дорогах
Карты Google
Так, теперь пользователи смогут сообщать об авариях, радарах контроля скорости, а также заторах и пробках на дорогах прямо со своего iPhone. Эта функция уже активно используется на Android, а в ближайшие дни также будет запущена на iOS.
Кроме того, пользователи iOS и Android смогут сообщать о четырёх новых типах происшествий: строительных работах, закрытии полосы движения, нерабочих транспортных средствах и объектах на дороге (например, мусоре). В результате другие водители будут заранее знать о возможных препятствиях и смогут их учитывать их в поездке.
Чтобы сообщить об инциденте, нужно нажать на значок «+», а затем на «Add report»:
Обе функции запускаются по всему миру и станут доступны пользователям до конца недели.
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Internet и сети
19.10.2019 04:14